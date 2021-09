Sangiovanni: il video di “Raggi gamma” nel mondo in cui #TuttoTornaUmano

Il video inizia con Sangiovanni che si sveglia con una melodia in testa, nello specifico con i versi “Se vuoi ti compro tutta Malibu” del suo successo “Malibu”. Da quel momento il suo obiettivo diventa consegnare un pacchettino rosa a una ragazza. Esce di casa con la sua bicicletta e cerca poi un passaggio in auto facendo l'autostop. Prima si imbatte in una bambina al volante, poi in un ragazzo alticcio e infine trova un giovane disposto ad accompagnarlo. Alla fine, arriva a destinazione, consegna il regalo, mentre intorno a lui succedono cose strane: tutto sembra fermarsi e fiori giganti spuntano dal nulla.