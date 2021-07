Sangiovanni: il suo primo EP conquista il Doppio Platino

La settimana inizia sempre (o quasi) con le certificazioni: fra quelle rese note ieri (lunedì 5 luglio) dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) spicca il Doppio Disco di Platino di Sangiovanni per l'EP omonimo. Questo riconoscimento arriva a meno di due mesi dalla pubblicazione. Inoltre, a oggi, l'EP Sangiovanni risulta anche il più venduto del 2021. "Non so davvero come ringraziarvi. News soon", ha scritto l'artista sui social, annunciando così che presto svelerà qualcosa.