Sangiovanni: il primo Sanremo, il primo album e i primi concerti nei palazzetti

“E’ il mio primo disco e ‘Farfalle’ è il primo pezzo che ho scritto del disco e ha dentro tutti e due i mood: è un po’ cadere perché parla di un momento non bellissimo, ma è anche volare perché mi tolgo questa tristezza di dosso. La cosa più bella per me è il momento fra il cadere e il volare, quando una persona spicca un salto e, se tu le fai una foto, non capisci se sta per cadere o se sta per volare. Questo è un po’ il concetto di questo disco, che è anche un po’ quello che succede nella vita di tutti: io stesso sono volato e caduto e poi mi sono rialzato e ho volato di nuovo”.