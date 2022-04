Sangiovanni: gli obiettivi, il sogno di esibirsi in piazza Duomo e il Milan

CELENTANO E I MODELLI. Nella traccia “Cadere Volare”, Sangiovanni cita Adriano Celentano: “In quel particolare momento, in quella canzone, per me è stato un modello, nel senso che mi ci ritrovo molto quando dice 'Il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me'”. L'artista ha rivelato che, alcune volte, è talmente in down che gli sembrano troppo lunghe le giornate: “Quando c'è il sole io vedo comunque tutto grigio”. Giovanni Pietro Damian ha aggiunto che si ispira a tanti modelli, tra i quali ci sono grandi cantautori come Francesco De Gregori, Fabrizio De Andrè, Jovanotti e Vasco Rossi: “Ascolto veramente tantissima musica italiana soprattutto”, ha detto.