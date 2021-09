Sangiovanni: entro fine anno il nuovo album con dentro “Raggi gamma”

Qui sopra potete vedere il visual video di “Raggi gamma”: il brano è prodotto da DRD, Erin e JxN. Anche in questo caso, il giovanissimo artista riesce ad arrivare al cuore dei fan con una scrittura fatta di metafore e giochi di parole: nell'ultimo singolo, in particolare, sfrutta anche cliché come “Le mezze stagioni ritorneranno” e “Non ci sono più gli uomini di una volta”.