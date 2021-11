Nel brano, i due artisti si mettono a nudo, con le loro fragilità. Il video sottolinea questo aspetto. Sangiovanni è solo, in una stanza, “perso nel buio”, finché non arriva Madame, che cerca di liberarlo dalle sue paure e porta la luce. Tra i due nasce inizialmente una sorta di lotta, che culmina poi in un abbraccio.