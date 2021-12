Sangiovanni: “È assurdo come ho conosciuto Blanco. Io e Madame a scuola...”

A RADIO ITALIA LIVE arriva Sangiovanni: il cantante è il protagonista della nuova puntata in onda questa sera, venerdì 3 dicembre, in contemporanea su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia TV e radioitalia.it. Prima di salire sul palco del Reward Music Place, e spaziare tra grandi successi come “Lady” o “Malibù” e originali cover, Sangio si racconta alla nostra Redazione per la rubrica #atupertu, in cui svela come è entrato in contatto non solo con Madame, ma anche con Blanco. È ancora incredulo, però, se ripensa a com'era la sua vita prima di Amici.