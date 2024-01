Sangiovanni canta per le Nazionali di calcio: il video del brano per gli Azzurri

Nel video del brano, una dichiarazione d’amore per lo sport che unisce tutta l’Italia, Sangiovanni è affiancato dagli Azzurri, dalle Azzurre e dagli amanti del pallone ritratti nella vita di tutti i giorni. La canzone, infatti, è una dedica speciale non solo per i giocatori, ma per chiunque viva il calcio a proprio modo, dalle mamme sugli spalti ai gamer nelle loro camerette.