Samuele Bersani & Orchestra: annunciate le prime date del nuovo tour nei teatri

Nel 2024, Samuele Bersani sarà anche tra i protagonisti di “Una, nessuna, centomila”, il concerto contro la violenza sulle donne in programma il 26 settembre scorso all'Arena di Verona, ma rimandato al prossimo anno per le condizioni di salute di Fiorella Mannoia, che nel frattempo sta tornando in forma e sarà presto di nuovo in tour.