E’ stato proprio l’artista a sottolineare che la canzone ha un senso molto profondo ed è la metafora del percorso di vita di una persona che affronta una planata del proprio status sociale in base alle scelte che ha fatto. Samuel ha spiegato: “Chi come noi lavora in ambito artistico conosce bene questa sensazione: dopo periodi di estrema produttività in un ambiente in cui le cose cambiano in fretta, e in cui bisogna saper aggiornarsi e ritrovare la propria direzione sempre più velocemente, può succedere di ritrovarsi come su una zattera nel mare: non sai più qual è la direzione giusta da prendere per raggiungere la terraferma. L’unico modo per affrontare questi momenti è indossare degli occhiali da sole e continuare a fare quello hai sempre fatto”.