Salmo in concerto a Milano: “Tornate alla vita (vera)”

A un certo punto, Salmo ha catapultato tutti i presenti in una festa di paese. Si è trasferito con la band su un secondo palco, più piccolo e posizionato in mezzo al parterre, e ha proposto una serie di canzoni in una versione acustica. Tra queste c’era, ad esempio, Il cielo in una stanza, la più ascoltata in streaming in Italia negli ultimi 10 anni. Come in una festa di paese, ha bevuto vino e brindato con gli spettatori. “Alla vostra salute raga”, ha dichiarato con la bottiglia in mano.