Salmo: il suo Flop è al top da 3 settimane, Kumite è la prima hit italiana

È proprio così: per la terza settimana consecutiva Maurizio Pisciottu in arte Salmo è in testa alla classifica FIMI dei dischi più venduti con “Flop”, il nuovo album uscito venerdì 1 ottobre e già certificato disco d’oro. Il singolo “Kumite”, prodotto da Takagi e Ketra, è sul podio nella classifica generale dei brani.