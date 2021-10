Salmo, altro che “Flop”: il nuovo lavoro è subito Disco d'Oro

Francesca Michielin e Fedez hanno ottenuto il Terzo Platino con “Chiamami per nome”: con questo brano si sono classificati secondi all'ultimo Festival di Sanremo. È arrivato il secondo Platino per “50 Special” dei Lunapop, “Salsa” di J-Ax e Jake La Furia e “La storia infinita” dei Piguini Tattici Nucleari. La band di Riccardo Zanotti ha festeggiato anche il Platino per l'ultimo singolo “Pastello bianco”. Platino anche per “Pesche” di Federico Rossi e “Cabriolet panorama” dei The Kolors.