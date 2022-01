Rovazzi, l’addio alla nonna: “Proprio il giorno prima del mio compleanno...”

Nel video che trovate scorrendo la gallery qui sotto, si vede anche uno degli ultimi regali di Fabio Rovazzi alla nonna: un mazzo di carte giganti, per permetterle di continuare a giocare come aveva sempre amato fare. “Ultimamente iniziavi a vederci meno ma nonostante questo riuscivi sempre a battermi e vincere in modo incredibile”, scrive immaginando ancora di rivolgersi a lei.