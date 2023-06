Rovazzi e Berti: il video ufficiale de La discoteca italiana e “il meglio” della festa

Il filmato, già su Radio Italia TV, è stato presentato in anteprima ieri sera (giovedì 8 giugno) a Crazy Pizza di Milano che, tra l’altro, è fra le location scelte per il video del nuovo brano, insieme a La Balera dell’Ortica (dove suona l'Orchestra Casadei). Prima della proiezione, Orietta Berti e Fabio Rovazzi hanno dato vita a un simpatico botta e risposta davanti ai loro invitati, tra i quali spiccavano Fabio Fazio, Massimo Boldi, Barbara D’Urso, Aurora Ramazzotti e Giulia Salemi. “Fabio è stato bravissimo”, ha detto lei. “È quasi più bravo come regista che come cantante”, ha poi scherzato. “Sei tu la cantante”, ha controbattuto lui. “Io ho 60 anni di professione e i 20 anni di età”, ha concluso lei ironizzando.