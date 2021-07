Rovazzi ci svela il segreto per non esultare in mezzo agli inglesi a Wembley

Nell’estate di Fabio Rovazzi, c’è stata anche la finale degli Europei: il giovane artista era allo stadio di Wembley, in occasione di Italia-Inghilterra, in mezzo però a tantissimi tifosi inglesi. “Ovviamente non potevamo esultare: se l’avessimo fatto, in questo momento non sarei qui a parlarne con voi. È veramente una sensazione orribile”, ha ricordato Fabio tornando a poche settimane fa, quando era sugli spalti insieme al suo avvocato. Eppure, un modo per tifare gli Azzurri senza essere scoperti dagli hooligans inglesi, alla fine c’era: “Abbiamo capito che si poteva esultare semplicemente non mostrando all’esterno della mascherina nessun tipo di emozione, ma urlando tutto dentro alla mascherina e restando immobili”. Tutto, per fortuna, si è risolto con il trionfo della nostra Nazionale: “È stato straordinario”, ha detto infine #atupertu con Radio Italia solomusiciataliana. “Lo stadio fortunatamente si è svuotato in un nanosecondo dopo la parata di Gigio Donnarumma e abbiamo urlato al mondo”.