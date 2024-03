Rose Villain: tracklist e featuring del nuovo album “Radio Sakura”

Come si legge nel comunicato stampa del disco, i 12 brani di “Radio Sakura” indagano temi diversi, legati dal fil rouge comune di voler trovare una speranza in tutto, anche nelle difficoltà più dure della vita: come la natura riesce a riprendersi il proprio spazio anche di fronte alla morte, così in ogni piccola crepa di dolore che la nostra anima è costretta a sopportare in vita, ci può essere una fioritura, simbolo di rinascita.