Rose Villain lo rifà: biglietti in regalo a chi ritrova la moto rubata del cugino

Rose Villain si è quindi appellata ai suoi "detective del cuore", proprio come aveva fatto quando era stata lei a subire il furto della moto: in quel caso, i fan avevano impiegato meno di 12 ore per risolvere il mistero. Un ragazzo di nome Ivan, fondamentale per giungere al lieto fine, era stato ricompensato con libero e illimitato accesso ai concerti dell’artista. A tutti gli altri, invece, Rose aveva donato uno spoiler dell'album "Radio Sakura", recentemente certificato Disco d'Oro.