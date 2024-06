Rose Villain: “Io e mio marito, coppia di interisti, anche se lui…”

Rose Villain è arrivata a Napoli, in Piazza del Plebiscito, per le prove in vista di RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO, il nostro evento in programma domani (giovedì 27 giugno) nell’ambito di Napoli Città della Musica - Live Festival 2024. Insieme a lei, c’è il suo produttore nonché marito, Sixpm: proprio su di lui, la cantante svela alcuni retroscena, oltre a parlare della passione che lei ha per Harry Potter e Aldo, Giovanni e Giacomo…