Rose Villain e Guè: “Come un tuono” è il singolo più venduto della settimana

Il primo posto di “Come un tuono”, lanciato come singolo settimana scorsa, conferma il momento d'oro di Rose Villain. “Radio Sakura”, il disco della cantante che ospita il duetto con Guè, si è confermato al terzo posto della classifica degli album. Al secondo posto c'è Kid Yugi con “I nomi del diavolo”, mentre ha debuttato in vetta “Icon” di Tony Effe.