Rose Villain ci porta nel suo caos con il nuovo singolo “Io, me ed altri guai”

Una buona occasione per cantare davanti al suo pubblico saranno i due appuntamenti speciali di “A VILLAIN STORY: the beginning", nei quali Rose Villain ha promesso di dare vita a uno “show diverso dal solito”. I live sono in programma il 3 dicembre ai Magazzini Generali di Milano, già sold out per l'occasione, e il 15 dicembre all'Orion di Ciampino (Roma).