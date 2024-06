Rose Villain: al suo "Click boom!", Napoli si scatena

Rose Villain è stata la seconda artista a esibirsi a RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO in Piazza del Plebiscito, nell'ambito di Napoli Città della Musica - Live Festival 2024. Per la sua performance, Rose Villain ha scelto tre brani contenuti in "Radio Sakura", il suo secondo album dopo "Radio Gotham" e contenente "speranza, malinconia e bellezza".