Rosa Chemical, “Non vedo l’ora che tu sia primo a Sanremo, Tananai”. Video

Il suo vistoso camper rosa ha girato l'Italia per promuovere il singolo “Non è normale”: “Adesso sta girando il van rosa”, racconta Rosa Chemical, “A Sanremo abbiamo ripreso un po’ l’iniziativa del camper ma in maniera diversa. Diciamo che muoversi con un camper è stato faticoso più del previsto, abbiamo calcolato solo l’estetica senza calcolare poi le vie strette delle città. Quindi è stato molto difficile ma, oh, magari in futuro può risuccedere”.