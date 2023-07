Rosa Chemical: Made in Italy è Doppio Platino. Ringrazia e ricorda il pre-Sanremo

Rosa Chemical ha conquistato il Doppio Platino con Made in Italy, il brano con cui lo scorso febbraio ha gareggiato al Festival di Sanremo per la prima volta. In un post su Instagram, l’artista ha raccontato il senso di inadeguatezza che ha provato il giorno prima dell’uscita della canzone e, quindi, dell’esibizione su uno dei palchi più importanti d’Italia (quello del Teatro Ariston). “Avevo paura di non essere abbastanza per buttarmi in una cosa che percepivo come molto più grande di me”, ha confessato. “Non ho dormito per giorni e quella sera non riuscivo a smettere di piangere”, ha aggiunto. “Oggi ‘Made in Italy’ è doppio Disco di Platino. Grazie. Non fate il mio stesso errore, siete abbastanza per fare qualsiasi cosa stelline”, ha concluso dando così un prezioso consiglio.