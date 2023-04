Rosa Chemical, in concerto a Milano, realizza un quadro per beneficenza. VIDEO

Rosa Chemical ha poi dato un prezioso consiglio a coloro che si sentono giudicati, disprezzati per ciò che sono, per chi amano, per come si vestono e si comportano. “Crescendo ho imparato che l’arma più potente che ho è l’amore. A chi vi insulta, vi sputa parole d’odio, a chi cerca di farvi cambiare, rispondete con gentilezza, serenità, pacatezza. Io l’ho provato sulla mia pelle: se reagirete con apertura ed educazione a chi non ha capito dove sta andando il nuovo mondo libero, sarete voi i veri vincitori ”, ha concluso.