Rosa Chemical: il nuovo singolo “Non è normale” su Radio Italia

Rosa Chemical è il nome d’arte di Manuel Franco Rocati, rapper della provincia di Torino, classe 1998, che fa musica di circa quattro anni dopo aver avuto esperienze nell’ambito nell’arte figurativa come tatuatore e writer e nella moda come modello. All’ultimo Festival di Sanremo ha calcato il palco dell’Ariston come ospite di Tananai nella serata delle cover, per cantare con lui una nuova versione del brano “A far l'amore comincia tu” di Raffaella Carrà.