Rosa Chemical e la sua "estate caldissima" con "Bellu guaglione"

"Bellu guaglione", il nuovo singolo di Rosa Chemical, sbarca su Radio Italia solomusicaitaliana da venerdì 19 maggio. Il nuovo singolo è stato creato usando un sample di “O’ Sarracino” di Renato Carosone e Nicola Salerno, un grande classico della musica partenopea e di quella italiana in generale. Al contrario della canzone originale che racconta di un giovane che “tutt' 'e ffemmene fa 'nnammurà”, "Bellu guaglione" riguarda invece un ragazzo che indossa i tacchi per uscire e che non vuole essere giudicato per il suo desiderio di amare senza distinzioni.