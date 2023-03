Rosa Chemical dal vivo nei festival con un Summer Tour “made in Italy”

“Facciamolo anche quest’estate”. Così, Rosa Chemical ha dato appuntamento ai fan per i prossimi caldissimi mesi che lo vedranno calcare i palchi dei più importanti festival italiani, dopo i primi sold out nei club: il suo Summer Tour prenderà il via a maggio dal profondo Sud e si concluderà a Nord, in Valle d’Aosta. Nell’attesa, lui vola in Giamaica.