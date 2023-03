Ron canta insieme a Leo Gassmann nel nuovo singolo “Questo vento”

Gassmann ha partecipato anche alla composizione del brano. Leo, infatti, ha scritto la musica insieme a Ron e anche il testo della sua parte di cantato (“Io e te così diversi / Non ci siamo persi mai / E già lo so che non mi pentirò / Che un giorno salveremo il mondo / Ti prego prendimi per mano / Ti prego fammi da guida … Ho bisogno di idee ho bisogno che tu stai con me …. Mi servirebbe un po’ / Del tuo vento / Ragazzo mio / Il tuo tempo / Questo vento…questo vento, sei tu questo vento”). Oltre ai due artisti, il testo del brano è stato firmato anche da Donato Santoianni.