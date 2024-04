Roma-Milan: il video di Venditti all’Olimpico e il “derby” in casa Pausini

Antonello Venditti, Laura Pausini e Noemi: ci sono anche loro tra i tantissimi tifosi che ieri (giovedì 18 aprile) non si sono persi l’importante sfida in Europa League tra Roma e Milan, ciascuno a modo proprio. Se Venditti ha festeggiato la qualificazione in semifinale dei giallorossi direttamente all’Olimpico, Noemi ha esultato da casa; Laura, rossonera, ha invece dovuto “sopportare” la sconfitta per il bene del marito Paolo…