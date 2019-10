Rocco Hunt parla del suo ultimo album “Libertà”, di suo figlio Giovanni, della “squadra di calcetto” vip che lo ha sostenuto per l'uscita del disco, della carica che gli ha dato quest'estate il Jova Beach Party e del suo ultimo singolo Ti volevo dedicare con J-Ax e i Boomdabash. Lo fa con la redazione di Radio Italia nella video intervista #atupertu.

FIGLIO. Rocco Hunt dedica Libertà a suo figlio Giovanni, dicendo che è la cosa più grande che ha. “Lui ha ascoltato il disco, gli è piaciuto ma non è ancora mio fan al 100%. Per adesso gli piacciono le canzoni estive, una su tutte Ostia Lido di J-Ax. Di conseguenza gli è piaciuta anche la mia canzone Ti volevo dedicare, ma solo perché c'è J-Ax”, racconta l'artista.

E se un giorno Giovanni gli dicesse che vuole fare il cantante come il papà? “Io magari inizialmente gli direi di seguire un'altra strada, sia per diversificare sia perché di questo mondo, che apparentemente sembra rose e fiori, conosco pregi e difetti. Gli consiglierei di essere se stesso e di essere felice. I figli devono vivere le loro vite, fare le loro esperienze, cadere, rialzarsi, essere autonomi”.

CAMPIONI. Per questo nuovo album, Rocco ha messo in campo anche una squadra di campioni. Ha infatti ricevuto l'in bocca al lupo di calciatori come Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, Álvaro Morata e Felipe Anderson e ha postato i video su Instagram. “Il supporto dei grandi campioni non è mancato, ci tenevo tanto a ricevere un loro messaggio perché sono ragazzi cresciuti dal niente, che sono arrivati a grandi palcoscenici. È un po' quello che ho vissuto io in questi anni. Un po' mi rispecchiano, hanno tante similitudini con me”, dice Hunt.

TI VOLEVO DEDICARE. L'ultimo singolo del rapper è Ti volevo dedicare con J-Ax e i Boomdabash. Con i Boomdabash ha collaborato in più occasioni e a loro vorrebbe dedicare un bel Disco di Platino con questo brano: “Se lo meritano. A loro non mancano i platini ma per me sarebbe speciale, questo pezzo sta andando forte. Quando verrà certificato questo brano, e spero succeda, manderò una scatola di babà e sfogliatelle a casa a tutti quanti”.

JOVA BEACH PARTY. Quest'estate Hunt è stato tra gli ospiti del Jova Beach Party, di cui noi di Radio Italia siamo stati radio ufficiale. “È andata alla grande. Jovanotti è un pazzo, nel senso buono della parola, è un grande professionista e una persona che io stimo. In un momento mio difficile, quando ho pensato di lasciare tutto, ho ricevuto dei suoi messaggi e questa cosa mi ha sollevato. Il Jova Beach Party mi ha aiutato tanto a livello psicologico, di forza e di energia”.