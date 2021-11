Rocco Hunt, Rivoluzione: la “rapina” con Fabri Fibra e il feat all'asilo

“È un album importante perché viene dopo due estati di singoli, anche se per me la musica non ha una stagionalità", afferma l'artista, "Era arrivato il momento di far capire che, oltre al brano di successo, ho anche pezzi di denuncia e di contenuto, quindi con questo album torno alle origini. C’è un contrasto tra i pezzi colorati e quelli introspettivi o di denuncia, anche per staccare un po’ rispetto ai singoli già usciti. Qui parlo della mia Rivoluzione personale: nessuno mi ha mai regalato niente, lavoravo in pescheria e partecipavo alle battaglie di freestyle, ho fatto gavetta. Poi, certo, aspetto anche una rivoluzione sociale: sono deluso perché c’è un’industria ferma, non si sa quando si riparte. Ora la rivoluzione è recuperare la normalità delle cose che abbiamo perso, come poter andare ai concerti. I giovani non si sentono rappresentati, soprattutto al sud: il sistema ragiona come se i giovani non ci fossero”.