Rocco Hunt: per la prima volta, un doppio concerto in Spagna nel 2023

Soprattutto grazie alle ultime hit estive, rivisitate anche in lingua spagnola, l’artista si è ritagliato sempre più spazio nel mercato latino: tra queste, “A un passo dalla luna” e “Un bacio all’improvviso”, entrambe insieme ad Ana Mena, hanno conquistato in totale 7 Dischi di Platino (oltre ai 9 in Italia) con i titoli di “A un paso de la Luna” e “Un beso de improviso”.