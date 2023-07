Rocco Hunt: “Non litighiamo più: vi racconto la mia hit senza reggaeton”

Sì, sta andando alla grande! Dovevo uscire con un altro singolo ma poi ci siamo detti: forse non ha senso, è ascoltatissima e passatissima in radio. Questa canzone mi ha aiutato per sdoganarmi dal concetto di Rocco Hunt. Io la musica posso farla anche senza reggaeton, senza featuring femminili e in tutte le stagioni.