Rocco Hunt inaugura la nuova stagione di RADIO ITALIA LIVE

Anche la stima, il rispetto e la sintonia sono fondamentali per Rocco Hunt e sono alla base delle collaborazioni presenti in Rivoluzione. “Mi va di citare Fabri Fibra, Guè Pequeno, Luché, che comunque sono tutti grandissimi artisti che, quando decidono di collaborare e fare qualcosa, lo fanno realmente perché c’è un rispetto reciproco. Questa cosa mi lusinga, mi riempie di orgoglio e mi fa continuare su questa strada”, dichiara. Non si dimentica di citare Ana Mena, che in questi due anni ha visto più di sua mamma, e Luché. “Quando ci (lui e Luché) siamo fermati a parlare, era anche tanto che non parlavamo, dopo questa collaborazione, mi sono scoperto molto simile, anche come ragionamenti umani, al di fuori della musica. Abbiamo tante cose in comune. Poi, lo stimo, lo rispetto. Sono fan dai tempi dei Co'Sang e lo sono tuttora. Averlo nel disco, avere le stesse visioni, avere avuto le stesse visioni, per me è una grande soddisfazione”, rivela.