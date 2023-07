Rocco Hunt fa saltare tutta Palermo fino “A un passo dalla Luna”

“È un piacere per me essere tornato a Palermo, in una terra che mi ama così tanto, la Sicilia! Ora voglio far ballare tutta Palermo!”, esclama il Poeta Urbano. “Ci vogliamo scatenare?”: la risposta la dà direttamente il mare di persone che anima il Foro Italico e che, durante “Un bacio all’improvviso”, non può rimanere fermo.