Rocco Hunt è l’artista più visualizzato in Italia del 2022. È il terzo anno di fila che capita. Secondo i dati della piattaforma Vevo, i suoi video negli ultimi 3 anni hanno totalizzato qualcosa come 750 milioni di clic. E lui festeggia con alcune immagini di repertorio, risalenti a quando ha girato la prima clip con l’aiuto degli amici e usando i guadagni del suo lavoro in pescheria…