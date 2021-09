Rocco Hunt e Ana Mena: “Un bacio all'improvviso” vola anche in Spagna

“Questo viaggio, iniziato poco più di un anno fa, continua a regalarmi grandi emozioni. 'Un beso de improviso' con Ana Mena oggi è disco d’oro in Spagna”, annuncia Rocco Hunt facendo riferimento a “A un passo dalla Luna”, il loro duetto dell'estate 2020, “Salire sul palco di questi grandi eventi fuori dal mio paese e vedere le persone cantare le mie canzoni, mi riempe di orgoglio e mi fa capire che tutti i sacrifici fatti in questi anni non sono stati inutili. Grazie a tutti per l’amore e il sostegno che giorno dopo giorno mi dimostrate, vi voglio bene”, per poi concludere con il suo motto in dialetto “da Salerno al mondo”: “Desde Salerno pa el mundo fratmmmm”.