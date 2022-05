Rocco Hunt: "Dopo 2 anni di stop, finalmente mio figlio mi rivedrà live"

Rocco Hunt porterà il figlio Giovanni ai suoi due concerti a Napoli e si prepara per il tour: dopo un'infanzia da "paffutello", combatte "la tendenza ad ingrassare" con diete e allenamento. Così è pronto per i live ma non per il padel: nel video #atupertu ci sono sia i motivi per cui il rapper campano non gioca con Adani, Vieri e gli altri amici sia le sue parole per Ana Mena, Clementino e Pino Daniele.