Rocco Hunt: con “Libertà” raggiunge per la prima volta un grande traguardo

Rocco Hunt ha esultato per un importante riconoscimento: la Federazione Industria Musicale Italiana ha assegnato il doppio Platino al suo disco “Libertà”, pubblicato nel 2019. “È il mio primo album a raggiungere questo grande traguardo”, ha commentato l'artista che ha ringraziato tutti i fan, dando appuntamento per i festeggiamenti a mercoledì 22 giugno, quando si esibirà al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano). Intanto Rocco Hunt ha appena lanciato “Caramello”, il suo singolo per l'estate 2022 con Elettra Lamborghini e Lola Indigo.