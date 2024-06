Rocco Hunt: “Attenti, potrei entrare a cantare anche a casa vostra!”

La sua “Musica italiana”, portata dal vivo negli spogliatoi della Nazionale di calcio, ha portato fortuna agli Azzurri nel loro cammino agli Europei. In vista degli ottavi di finale contro la Svizzera, però, c’è un problema: “Purtroppo ho un concerto”, spiega Rocco, che comunque sembra fiducioso, pur non sbilanciandosi troppo: “Se dovesse succedere non dico cosa, magari tornerò in Germania, visto che ‘Musica italiana’ porta bene!”.