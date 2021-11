Rocco Hunt annuncia le date dei firmacopie e svela un altro featuring nel nuovo album

Nel giorno della pubblicazione, il 5 novembre, il rapper sarà Giugliano (NA) e poi proseguirà il suo tour instore il 6 a Roma, il 7 a Bari, l’8 a Pontecagnano Faiano (SA), il 9 a Marcianese (CE), il 10 a Valmontone (RM), l’11 a Firenze, il 14 a Reggio Emilia, il 15 a Milano, il 16 a Torino, il 17 a Palermo e il 18 a Catania. Per accedere agli appuntamenti sarà necessario acquistare il disco presso lo store in cui si terrà il firmacopie ed esibire il greenpass. “È passato davvero troppo tempo dall’ultima volta che ci siamo abbracciati, ma me lo ricordo come se fosse ieri. In questo anno abbiamo passato tanti momenti difficili, ma ora dobbiamo tornare alla normalità. Non vedo l’ora di girare l’Italia per firmare i vostri dischi ad uno a uno”, ha scritto l’artista su Instagram.