Rocco Hunt: “Ana Mena mi ha fatto entrare in Spagna dalla porta principale”

Rocco Hunt va in tour: “ Ci saranno ospiti. Sanremo? Non escludo il ritorno. Una hit per l’estate? Non resterete senza di me. Ana Mena? La sua amicizia mi ha fatto entrare in Spagna dalla porta principale. Nu juorno buono? Non mi stanca mai”. L’idea di Alessandro Siani per il prossimo album, il doppio concerto al Palapartenope di Napoli e i biglietti dei fan un po’ consumati “come buoni postali”: ecco l’intervista in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv e radioitalia.it dal Reward Music Place con Mauro Marino e Manola Moslehi.