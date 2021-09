Rocco Hunt allo stadio per la Nazionale dei record

Il ct Roberto Mancini non ha nascosto su Instagram la soddisfazione per il record assoluto di partite senza sconfitte, cioè 37, ma ha ricordato che l’obbiettivo è la qualificazione ai Mondiali. Per questo l’Italia tornerà in campo a metà novembre contro Svizzera e Irlanda del Nord. Prima a inizio ottobre, è in programma l’attesa semifinale di Nations League contro la Spagna.