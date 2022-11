Rkomi: Taxi Driver conquista il settimo Disco di Platino

Nell’elenco, dove sono presenti diversi artisti italiani, spicca Rkomi. Il cantante ha conquistato il settimo Disco di Platino con Taxi Driver, l’album che si è già aggiudicato il titolo di più venduto sia del 2021 che del primo semestre 2022. "Wow", ha commentato sui social l'artista che si è reso conto solo ora di non essersi mai fermato negli ultimi anni. In questo periodo ha respirato musica. "Dalle canzoni ai palchi passando per gli studi televisivi. Proprio per questo non mi sembra che sia passato tutto questo tempo", ha poi aggiunto.