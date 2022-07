Le nuove certificazioni rilasciate dalla Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI), dipingono ancora una volta di Platino i successi della musica italiana, da album come “Taxi Driver” di Rkomi e “Volare” di Coez, fino a successi come “Shakerando” di Rhove. In tutto, i 3 progetti portano a casa 10 Platini, a cui si aggiunge il primo Oro per una hit di Ghali.