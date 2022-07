Rkomi, l’Insuperabile della musica. “Il nuovo album? Dopo il tour e X Factor”

Con il prossimo lavoro, l’obiettivo dell’artista è però un altro: “Magari non supererò i dischi di platino, non è neanche importante, ma farò arrivare qualcosa di me di diverso. Non ci sto ancora lavorando, mi sono imposto di non andare in studio fino a fine tour. Quindi aspetterò il tour, X Factor e parto. Ho bisogno di partire un po’" , ha raccontato lui in questo video.