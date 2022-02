Rkomi, Insuperabile: dopo Sanremo, il quarto Platino per Taxi Driver

A Sanremo 2022 Rkomi ha fatto saltare il pubblico con la canzone “Insuperabile” e ora ha ottenuto il quarto Disco di Platino per il suo album “Taxi Driver” con oltre 200mila copie vendute. Il Festival e i numeri del disco, appena uscito con nuovi brani e feat, sono il coronamento di un anno incredibile per il cantante, al suo esordio in gara al Teatro Ariston.