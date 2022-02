“Il tour nei live club è andato tutto sold out in poco tempo. Grazie del calore, della continua richiesta, per quelli che non sono riusciti a prendere i biglietti e non solo.. preparatevi per l'estate, porteremo qualcosa di unico”, ha scritto Rkomi su Instagram per ringraziare i suoi fan che hanno portato al tutto esaurito il “Taxi Driver Club Tour 2022”, al via sabato 16 aprile dal teatro Concordia di Venaria Reale (TO).