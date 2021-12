Rkomi e Elodie per la prima volta insieme: ecco “La coda del diavolo”

Rkomi e Elodie uniscono le loro voci, per la prima volta, in un brano inedito. “La coda del diavolo” ha conquistato tutti in poche ore sulle piattaforme digitali e da domani, venerdì 3 dicembre, sarà anche in rotazione su Radio Italia solomusicaitaliana. Il featuring si aggiunge così a “Taxi Driver”, l'ultimo successo discografico di Rkomi.